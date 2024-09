Furto nella pasticceria di Blanco in viale Italia a Brescia

Disavventura per Blanco: «L'isola delle rose», la sua pasticceria inaugurata poco più di un anno fa in viale Italia a Brescia, è stata presa di mira nelle scorse ore dai malviventi.

Un furto documentato dallo stesso cantante originario di Calvagese, che ha postato sui propri social l'immagine della vetrata decorata dai graffiti dell'artista Sex Dreams in frantumi. «I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba» ha commentato con ironia Blanco.

L'attività, il cui nome è mutuato dal celebre singolo del cantante, era stata inaugurata il 23 maggio dello scorso anno. Propone prodotti di pasticceria e focacceria, anche senza glutine e lattosio, avvalendosi nelle preparazioni dell’esperienza di Patrizia Fabbriconi quale specialista in Scienza dell’alimentazione.

In una storia pubblicata in un secondo momento, Blanco ha scelto nuovamente l'arma dell'ironia per raccontare ai fan questo spiacevole episodio: «Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate da noi».