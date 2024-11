Furto nel convento delle suore, sparito il denaro per le missioni

«Hanno rubato in casa di chi non chiede nulla per sé, ma per offrire da mangiare a chi ha bisogno. I nostri soldi, raccolti con il mercatino di beneficenza che apriamo da novembre a dicembre qui in via Benacense, vanno tutti a una nostra missione in Ecuador che nutre 400 persone al giorno e rappresenta un sostegno utile alle nostre sorelle impegnate in quel territorio». Suor Angela, superiora delle Ancelle della Carità, religiose che gestiscono la casa di riposo delle sorelle più anziane a Brescia, non perde la sua serenità nel raccontare la disavventura di giovedì.

Ladro solitario

Un uomo si è arrampicato su una cancellata ed è entrato impudentemente nel convento annesso alla casa di riposo dove sono ospiti 60 sorelle. Le 14 religiose erano a quell’ora impegnate nei servizi delle persone ricoverate. Lo sconosciuto è passato nei suggestivi locali dell’ex noviziato e si è impossessato del denaro trovato in un cassetto, circa 300 o 400 euro proventi delle vendite di beneficenza. Quindi ha preso una scala interna e al piano superiore ha forzato la porta della camera di una suora. La religiosa conservava in un armadio 1.400 euro raccolti per la Caritas parrocchiale: la somma è sparita. Poi in un’altra camera in un cassetto ha trovato altri 200 euro versati per far celebrare delle messe.

L’appello

Il denaro raccolto era destinato al sostegno della missione in Ecuador - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

«Un bottino di duemila euro circa, che non avevamo raccolto per noi ma per fare del bene ad altre persone. Ci siamo rimaste male...» continua suor Angela. Al di là del fatto di cronaca resta l’amarezza del sapere che ad essere vittima dei ladri sono state persone use a fare del bene e a chiedere non per sé ma per i bisogni di altri in difficoltà. Da qui l’appello alle persone di buona volontà: Aiutateci a far del bene...».

Non una richiesta pressante, ma un invito. L’invito a ricostituire quella cassa faticosamente raccolta. Per chi volesse contattare le suore Ancelle della Carità per una donazione il numero è 3496139881.