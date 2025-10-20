Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Furto al Louvre, «gioielli impossibili da rivendere sul mercato»

Questo il parere degli esperti. Autorità al lavoro per individuare i responsabili, il museo resterà chiuso anche oggi
La corona rubata al Louvre
La corona rubata al Louvre
AA

La caccia al ladro è cominciata. All’indomani dello spettacolare colpo al museo del Louvre, la polizia è sulle tracce dei quattro malviventi fuggiti con otto «gioielli della corona di Francia». In cima ai sospetti per il furto con bottino dal valore inestimabile, compiuto in pieno giorno nel più grande museo del mondo, c’è la criminalità organizzata.

La polemica

Esplode anche la polemica politica e riprende il dibattito dei mesi scorsi sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano «una grande vulnerabilità», come ha ammesso il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. Quanto al ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, questa mattina ai microfoni di France Inter ha affermato: «Penso che stamattina tutti i francesi abbiano un po’ l’impressione di essere stati svaligiati. Abbiamo fallito – ha continuato – i ladri sono stati in grado di mettere un montacarichi» sulla strada, «di far salire delle persone in qualche minuto e portare via gioielli inestimabili, dando un’immagine deplorevole della Francia».

Il nastro della polizia francese davanti al Louvre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il nastro della polizia francese davanti al Louvre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Difficili da rivendere»

Il furto – secondo Nuñez – è opera di «professionisti» dello scasso, che potrebbero essere «stranieri» e forse noti per colpi del genere. Per il ministero della Cultura, grazie all’intervento degli agenti del museo, «i malfattori sono stati messi in fuga ed hanno lasciato sul posto le loro attrezzature». I gioielli rubati, secondo gli esperti, sono difficili se non in impossibili da rivendere sul mercato. I responsabili potrebbero aver agito su commissione, o potrebbero essere intenzionati a venire in possesso di pietre preziose «per un’operazione di riciclaggio».

La direzione del Louvre aveva annunciato questa mattina presto la riapertura del museo, aggiungendo che tuttavia alcune «parti resteranno inaccessibili al pubblico», senza precisare quali. Dopo poco, il servizio stampa dello stesso museo ha annunciato che il Louvre non riaprirà per tutta la giornata di oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
furtomuseo Louvrefurto al LouvreParigi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario