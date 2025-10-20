Furto al Louvre, «gioielli impossibili da rivendere sul mercato»

La caccia al ladro è cominciata. All’indomani dello spettacolare colpo al museo del Louvre, la polizia è sulle tracce dei quattro malviventi fuggiti con otto «gioielli della corona di Francia». In cima ai sospetti per il furto con bottino dal valore inestimabile, compiuto in pieno giorno nel più grande museo del mondo, c’è la criminalità organizzata.

La polemica

Esplode anche la polemica politica e riprende il dibattito dei mesi scorsi sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano «una grande vulnerabilità», come ha ammesso il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. Quanto al ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, questa mattina ai microfoni di France Inter ha affermato: «Penso che stamattina tutti i francesi abbiano un po’ l’impressione di essere stati svaligiati. Abbiamo fallito – ha continuato – i ladri sono stati in grado di mettere un montacarichi» sulla strada, «di far salire delle persone in qualche minuto e portare via gioielli inestimabili, dando un’immagine deplorevole della Francia».

Il nastro della polizia francese davanti al Louvre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Difficili da rivendere»

Il furto – secondo Nuñez – è opera di «professionisti» dello scasso, che potrebbero essere «stranieri» e forse noti per colpi del genere. Per il ministero della Cultura, grazie all’intervento degli agenti del museo, «i malfattori sono stati messi in fuga ed hanno lasciato sul posto le loro attrezzature». I gioielli rubati, secondo gli esperti, sono difficili se non in impossibili da rivendere sul mercato. I responsabili potrebbero aver agito su commissione, o potrebbero essere intenzionati a venire in possesso di pietre preziose «per un’operazione di riciclaggio».

🇫🇷 Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés.



🌎Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

La direzione del Louvre aveva annunciato questa mattina presto la riapertura del museo, aggiungendo che tuttavia alcune «parti resteranno inaccessibili al pubblico», senza precisare quali. Dopo poco, il servizio stampa dello stesso museo ha annunciato che il Louvre non riaprirà per tutta la giornata di oggi.