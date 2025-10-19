Rubati dal Louvre i gioielli di Napoleone

Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

«Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura – afferma in un tweet la ministra, Rachida Dati – Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso».

Anche il ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez, ha commentato l'accaduto: «È stata una rapina importante, i ladri hanno operato in 7 minuti e i gioielli rubati sono di valore inestimabile».

Dal Louvre sono stati rubati in totale nove gioielli, ma due sono già stati recuperati, tra cui la corona dell'imperatrice Eugenia. Lo scrive Le Parisien aggiungendo che secondo le sue informazioni, i ladri erano in totale quattro: due erano vestiti da operai e indossavano gilet gialli, mentre gli altri due erano a bordo di uno scooter TMax.

L’accaduto

Sarebbero stati dunque quattro i criminali a compiere il colpo questa mattina al Museo del Louvre di Parigi. Secondo quanto riportano i media francesi, i banditi, in scooter, sarebbero riusciti ad accedere all'edificio sul lato della Senna dove erano in corso dei lavori. Armati di piccole motoseghe, hanno utilizzato, pare, un montacarichi da traslochi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, nella Galleria Apollo.

Dopo aver rotto le finestre due uomini sono entrati nell'edificio, mentre un terzo è rimasto all'esterno. I criminali sarebbero fuggiti sempre a bordo di scooter, dirigendosi verso l'autostrada A6. La Galleria Apollo, luogo iconico all'interno del Museo e del Palazzo del Louvre, ospita alcune delle collezioni storiche più preziose del museo, ricorda Le Parisien.

Cosa hanno rubato i ladri

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Uno dei gioielli rubati al Louvre è stato ritrovato stamattina all'esterno del museo. Lo rivelano fonti di Le Parisien. Secondo tali fonti, si tratta della corona dell'imperatrice Eugenia, che è stata danneggiata.

Il Louvre è stato immediatamente chiuso «per motivi eccezionali», come comunicato dallo stesso museo sui canali ufficiali. Le autorità hanno invitato i cittadini e i turisti a non recarsi sul posto, mentre l'area è presidiata dalle forze dell’ordine. Un'indagine è stata immediatamente aperta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ammanchi.

La ministra ha assicurato massima collaborazione tra istituzioni, polizia e direzione museale. Il Louvre, visitato ogni anno tra 8 e 10 milioni di persone e noto in tutto il mondo per custodire capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, è considerato uno dei musei più sorvegliati d'Europa.