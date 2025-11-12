Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Ruba oltre 1.200 euro di zafferano a Sirmione: denunciato

Francesca Roman
Dopo un tentativo di fuga l’uomo è stato fermato dalla Polizia e denunciato. La refurtiva è stata restituita
Lo zafferano
Lo zafferano
AA

Ladro di zafferano fermato in un supermercato di Sirmione. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha denunciato un cittadino dell’Est Europa per aver rubato 1.218 euro di zafferano. Il ladro ha sottratto un’intera scatola della preziosa spezia, con ben 240 buste a loro volta contenenti altre bustine più piccole.

L’ingrediente è una delle spezie più costose al mondo, dato che per ottenerne un chilo di servono circa 150mila fiori raccolti a mano. Il ladro era evidentemente consapevole del suo valore e, dopo aver sottratto con destrezza la scatola, ha provato ad allontanarsi velocemente dall’esercizio commerciale.

Il gesto non è però sfuggito al personale impiegato nell’antitaccheggio: a quel punto il ladro ha provato a disfarsi della merce buttandola a terra e allontanandosi dal supermercato, ma è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale. L’uomo, originario dell’Est e attualmente senza fissa dimora, è stato denunciato e la piccola ma preziosa refurtiva è stata restituita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ladrofurtozafferanoSirmione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario