Ruba oltre 1.200 euro di zafferano a Sirmione: denunciato

Ladro di zafferano fermato in un supermercato di Sirmione. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha denunciato un cittadino dell’Est Europa per aver rubato 1.218 euro di zafferano. Il ladro ha sottratto un’intera scatola della preziosa spezia, con ben 240 buste a loro volta contenenti altre bustine più piccole.

L’ingrediente è una delle spezie più costose al mondo, dato che per ottenerne un chilo di servono circa 150mila fiori raccolti a mano. Il ladro era evidentemente consapevole del suo valore e, dopo aver sottratto con destrezza la scatola, ha provato ad allontanarsi velocemente dall’esercizio commerciale.

Il gesto non è però sfuggito al personale impiegato nell’antitaccheggio: a quel punto il ladro ha provato a disfarsi della merce buttandola a terra e allontanandosi dal supermercato, ma è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale. L’uomo, originario dell’Est e attualmente senza fissa dimora, è stato denunciato e la piccola ma preziosa refurtiva è stata restituita.