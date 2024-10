Furto in villa a Caionvico: fuga con bottino a favore di video

Ripresi mentre se ne vanno a tutta velocità dopo il colpo. Fotografati con una cassaforte da quaranta chili appena sradicata dal muro. Inseguiti dalle urla dell’allarme della villetta violata. Ma anche dalle tracce lasciate in pieno giorno sui telefonini dei passanti che domenica si trovavano a passeggiare per Caionvico proprio negli istanti che avevano scelto per entrare in azione.

Video e foto, con tanto di targa (risultata inesistente) dell’auto utilizzata per la fuga, sono la base sulla quale i carabinieri stanno cercando di costruire la cattura dei tre autori del furto avvenuto in via Gallina, attorno alle 13 di domenica. Le immagini, che ieri hanno fatto il giro della rete, sono chiare, ravvicinate, esplicite. Dicono di un’Audi Q2 grigio canna di fucile partire a tutta velocità su via Zambaldi in direzione di Brescia, dopo aver caricato due uomini di carnagione chiara e debitamente camuffati con tutto il loro bottino.

Entrambi hanno un passamontagna sul volto e un cappellino in testa. Entrambi indossano guanti. Entrambi calzano sneakers nere. Vestono giubbotti scuri, uno nero e l’altro blu. A differenziarli il colore dei pantaloni, uno beige, l’altro blu, una ciocca di capelli, che spunta dal berretto di uno dei due. E la stazza. Uno, immortalato con un sacchetto in mano mentre cerca di aprire la portiera dell’auto, è di media corporatura. L’altro è decisamente più massiccio, e lo si capisce dalla nonchalance con la quale si porta appresso il pesante forziere.

Il colpo, messo a segno all’ora di pranzo, sfruttando l’assenza dei proprietari di casa, ai tre avrebbe fruttato circa 30mila euro, tra contanti e gioielli, e due pistole che il padrone di casa aveva acquistato e deteneva legalmente per difendersi proprio da eventuali rapine. La loro azione sarebbe durata 7 minuti. Il tempo di segare le inferriate, di sfondare la porta finestra della cucina, entrare in casa, individuare le casseforti, di aprirne una con il flessibile, svuotarla, smurare l’altra ed andarsene con tutto il bottino. E di farlo a favore di telecamere.