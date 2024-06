Furto in una pasticceria a Rezzato: rubati gli elettrodomestici. E anche i cioccolatini

Sono passati forzando una tapparella sul retro del laboratorio che affaccia su un cortile interno. Così i malviventi nella notte di ieri si sono introdotti nella storica pasticceria Peli in via IV Novembre a Rezzato, dove hanno rubato tutti gli elettrodomestici di piccolo e medio calibro.

Il titolare Massimo con la moglie ha scoperto il furto all’apertura del negozio, attorno alle 6 del mattino, inizialmente pensando che si fosse rotto qualcosa perché il pavimento era semi allagato.

Ma non appena si è diretto verso il laboratorio si è accorto che l’interno era stato messo a soqquadro: planetarie di varie misure, elettrodomestici per le lavorazioni di pasticceria, persino bilance, macchinette dei caffè e relativi macinini e anche una lavastoviglie sono stati trafugati. Dulcis in fundo, dicono con amarezza i titolari, persino una notevole scorta di cioccolatini che troneggia sul banco.

Purtroppo nel negozio non ci sono telecamere di sicurezza, perciò ai carabinieri di Rezzato, ai quali ora sono affidate le indagini, non rimane altro che partire dalla visione delle telecamere di vigilanza dei dintorni.