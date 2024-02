Furto e rapina a Brescia, due arresti della Polizia locale in poche ore

Furti e rapine in città. Due arresti della Polizia in poche ore. La squadra Volante della ha arrestato due persone in due diversi episodi che si sono registrati nelle scorse ore nella nostra città.

Nel primo caso un soggetto straniero di 25 anni è stato bloccato da una pattuglia dopo che aveva sottratto alcune bottiglie di liquore al supermercato Lidl di via Zara. Notato dagli addetti alla sicurezza non aveva esitato a minacciare di morte e a spintonare per guadagnarsi una via di fuga. Ma è stato rintracciato e bloccato.

Nella notte tra mercoledì e giovedì invece un 22enne italiano è stato arrestato dopo che aver strappato la catenina dal collo di un coetaneo in una discoteca della città. Entrambi gli arresti sono stati convalidati.