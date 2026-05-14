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Ruba duemila euro di lamette da barba: denunciato

Nei guai è finito un 33enne di origini rumene fino a quel momento incensurato, bloccato mentre nascondeva la merce nello zaino
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La merce recuperata dai carabinieri a Corte Franca
La merce recuperata dai carabinieri a Corte Franca

Si è messo nello zaino confezioni di lamette da barba di diverse marche. Non alcune, non per fare una scorta. Erano davvero moltissime se si considera che, secondo i responsabili del supermercato, avevano un valore complessivo di quasi duemila euro, 1.789,46 per la precisione.

È stato denunciato per tentato furto aggravato il 33enne di origini rumene, fino a quel momento incensurato, che gli addetti di un supermercato di Corte Franca hanno segnalato ai carabinieri un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra le corsie e cercava di nascondere materiale nello zaino.

Con tutta probabilità il furto serve ad alimentare una rete di ricettazione e un mercato clandestino sul quale i carabinieri faranno ulteriori accertamenti 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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lamette da barbaCorte Franca
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