Furto di carte di credito, un turista a Sirmione aiuta la polizia a trovare la ladra

Probabilmente al malcapitato turista russo sarà sembrato di vivere la scena di un film. E allora tanto valeva interpretare un ruolo che sognava da sempre di fare, quello dell’agente. È infatti grazie alla sua prontezza di spirito che, lo scorso fine settimana, la Polizia locale di Sirmione è riuscita a sventare un furto di carte di credito. La ladra, una signora di nazionalità italiana originaria del Sud America, è stata colta in flagrante e denunciata.

La rocambolesca vicenda ha inizio con il ragazzo russo che smarrisce il suo portafoglio e segnala alla Locale che una delle sue carte di credito era appena stata usata per fare degli acquisti in centro storico. Nonostante l’invito degli agenti a bloccare la carta immediatamente, il turista risponde che per lui l’importante era prendere il responsabile. Una dichiarazione che colpisce gli agenti, dando inizio a una vera e propria caccia all’uomo, in primis recuperando informazioni sui prelievi fatti, e poi ottenendo la necessaria e utilissima collaborazione di coloro che erano presenti nei due esercizi commerciali in cui l’individuo aveva pagato con le carte di credito del russo.

Non troppo lontano dal centro storico gli agenti, con la collaborazione del ragazzo e dei commercianti, individuano così la responsabile, non un uomo, bensì una signora di mezza età, che ha ancora addosso le carte di credito. La Polizia locale denuncia la responsabile e recupera le carte di credito, restituendole al giovane russo che confida agli agenti il suo sogno di entrare in Polizia. E chissà, forse un giorno, dopo aver preso la cittadinanza italiana, potrebbe realizzarlo.