Rubano mille euro di cosmetici: furto sventato all’Esselunga di via Volta

Due ladri specializzati nei furti in negozio – trasfertisti da poco a Brescia – sono stati colti mentre stavano rubando all’interno dell’Esselunga di via della Volta. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, ha consentito di smantellare la banda che si muoveva tra Brescia e Verona.

L’operazione

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 per un furto in atto all’interno del supermercato. Sul posto, il direttore dell’esercizio e e l’addetto alla vigilanza hanno indicato due uomini ripresi dalle telecamere mentre si muovevano con fare sospetto tra le corsie, prelevando numerose confezioni di prodotti cosmetici dagli scaffali.

I due si erano diretti verso le casse con l’intenzione di uscire senza pagare. Invitati a fermarsi e a restituire la merce, hanno tentato la fuga. La refurtiva recuperata all’interno del punto vendita di via della Volta era composta da 75 confezioni di cosmetici, per un valore superiore a mille euro.

Gli accertamenti hanno fatto emergere un collegamento con un furto analogo avvenuto in precedenza all’Esselunga di Verona. Il personale del supermercato aveva già segnalato i due come responsabili di un colpo simile, conclusosi con l’allontanamento a bordo di una Jeep Renegade. L’auto è stata rintracciata parcheggiata proprio all’esterno del supermercato bresciano.

La perquisizione ha portato al rinvenimento, nel bagagliaio, di una busta contenente 188 prodotti cosmetici, riconducibili al furto commesso nella sede veronese. I due fermati sono cittadini georgiani di 31 e 32 anni, irregolari, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Condotti in Questura a Brescia, i controlli hanno permesso di accertare che uno dei due era in possesso di una patente di guida georgiana contraffatta, subito sequestrata. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, entrambi sono stati arrestati per furto in concorso e ricettazione.