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Furto all’argenteria Zanolli, ladri in fuga con due sacchi di merce

Paolo Bertoli
Dopo aver controllato gli espositori e visionato dei video, i titolari si sono accorti che alcuni prodotti sono stati sottratti, diversamente da quanto si pensava inizialmente
L'ingresso sfondato dai ladri - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso sfondato dai ladri - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
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Si chiarisce con il passare delle ore la portata del colpo messo a segno la scorsa notte ai danni dell'argenteria Zanolli di via Ancona in città. In un primo momento si era infatti pensato che i ladri fossero fuggiti a mani vuote, disturbati dalle sirene dei carabinieri che si sentivano in lontananza.

Purtroppo però, al mattino e con calma, i titolari hanno controllato gli espositori rimasti sotto le vetrate sfondate e visionato i video che alcuni residenti hanno girato dalle finestre durante il furto. I ladri, che hanno agito con due diversi mezzi, sono fuggiti portando via due sacchi di merce, con tutta probabilità argenteria che si trovava negli espositori più prossimi all'ingresso.

Le immagini sono state consegnate ai carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi necessari per provare a dare un nome e un volto ai malviventi entrati in azione.

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