Furto al Poliambulatorio di Brescia Due: sfondata parete di cartongesso

Quando le persone addette alle pulizie di buon mattino hanno tentato di entrare negli uffici dei poliambulatori San Giovanni, ospitati a Brescia Due nell'edificio dell'ex struttura Carnevali si sono accorte che qualcosa di strano era accaduto nella notte.

La porta della direzione era infatti bloccata dall'interno, quando in realtà a quell'ora nessuno doveva essere presente negli uffici. Quando è arrivato il responsabile del centro ci si accorti che nella notte era stata sfondata una parete in cartongesso e degli sconosciuti erano entrati mettendo a soqquadro l'intera struttura.

Sparito il fondo di cassa per il resto da dare per le prestazioni sanitarie e scomparsi pure materiali vari d'ufficio per il valore di alcune migliaia di euro. Solo il fondo cassa di monete e banconote da 5 e 10 euro l'ammanco ammontava a circa 500 euro.

In azione

I malviventi hanno forzato una porta di un'uscita di sicurezza al piano terra quindi sono saliti al primo piano e con una mazza hanno sfondato la tramezza costruita in cartongesso. A quel punto hanno avuto vita facile nell'entrare negli uffici del Poliambulatorio e fare razzia.

La sede e' nuova ed e' stata aperta al pubblico dal 7 gennaio di quest'anno, dopo il trasferimento dalla sede storica, ancora una volta già di proprietà Carnevali, di via Cremona.

Resta da chiarire come i vari eventi potessero sapere di questo punto facilmente vulnerabile della struttura. Le indagini sono Infatti mirate a capire come chi ha agito nella notte possa averlo fatto in modo indisturbato ben sapendo quale fosse il punto preciso da colpire per penetrare negli ambulatori. In queste ore una squadra di manutentori ha già provveduto a sistemare la parete e a rinforzarne La tenuta per evitare che il fatto si possa ripetere.

Colpi a raffica

Resta preoccupante constatare la recrudescenza di come nella zona di Brescia 2 si stiano ripetendo quasi a raffica fatti di criminalità con effrazioni e tentativi di furti nella notte, come raccontano sfiduciati i residenti della zona.

Tra sabato e domenica anche nella farmacia Sassi di via Lamarmora tre stranieri avevano tentato di sfondare la vetrina e quando sono stati sorpresi da una volante della Questura di Brescia hanno reagito all'arresto e un agente e poi finito in pronto soccorso per farsi meditare la lesione a un braccio. Oggi per loro scatta il processo per direttissima. Uno dei Fermati è un minore. Per tentare di sottrarsi all'arresto uno dei tre ha anche scagliato una bicicletta elettrica probabilmente rubata contro il cofano della volante della Questura. Oltre che di tentato furto e resistenza al pubblico ufficiale dovrà rispondere anche di danneggiamento.