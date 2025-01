Serie di furti nei supermercati tra la Bassa e il Garda: due arresti

Il loro modus operandi era di entrare nei supermercati della provincia, riempire il carrello di prodotti costosi, quindi una volta che un complice apriva le porte di emergenza fuggire con la refurtiva. Un furto con destrezza che alla banda aveva fruttato ogni volta una refurtiva di 500 o 600 euro. Ma nella serata di domenica carabinieri della Stazione di Carpenedolo hanno arrestato in flagranza un uomo di nazionalità rumena membro di una batteria dedita a questi furti nei supermercati.

L’arresto

I militari, durante una normale attività di controllo del territorio, insospettiti dai comportamenti tenuti dall'uomo, hanno così recuperato più di 600 euro di generi alimentari sottratti sia al «Lidl» di Carpenedolo che alla «Conad» di Castiglione delle Stiviere.

Durante il processo per direttissima questa mattina l’arrestato ha confessato sia i furti commessi domenica che quello analogo denunciato il venerdì alla Esselunga di Desenzano, per il quale un altro membro del sodalizio era stato arrestato dal Radiomobile della Compagnia di Desenzano che nell'operazione ha anche recuperava più di 500 euro di prodotti alimentari. In seguito al patteggiamento il cittadino rumeno è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa.