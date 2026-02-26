Ruba a medici, infermieri e pazienti: arrestato alla Poliambulanza

Ha anche rischiato per passare lui per vittima, anche se quello che ha commesso è un reato tanto subdolo quanto fastidioso. Quando alcuni passanti hanno visto degli uomini rincorrerlo, atterrarlo e poi svuotargli le tasche hanno allertato il 112 pensando di essere stati testimoni di una rapina. Era esattamente il contrario come hanno rapidamente chiarito gli agenti intervenuti.

Tutto è accaduto martedì alla Poliambulanza dove erano stati segnalati, nel corso del fine settimana, furti di telefoni cellulari ai danni di medici, infermieri e pazienti ricoverati.

Un reato odioso perché colpisce chi è in difficoltà, i malati ricoverati, oppure chi lavora per aiutarli, gli operatori sanitari, e che proprio per questo crea indignazione e fastidio.

L’intervento

Con uno specifico servizio di osservazione la Squadra Mobile della questura ha individuato il soggetto, un 50enne italiano con alle spalle numerosi episodi analoghi. L’uomo dopo aver vagato tra i reparti è uscito dall’ospedale e si è diretto verso la fermata della metropolitana e a quel punto gli agenti hanno provato a fermarlo. Evidentemente accortosi di quanto stava per accadere ha provato ad allontanarsi costringendo i poliziotti ad inseguirlo e atterrarlo.

Nelle tasche aveva cellulari e altra refurtiva che aveva appena preso all’interno dell’ospedale. Per lui è scattato immediatamente l’arresto e ieri mattina è comparso in direttissima per la convalida. Le indagini sul suo conto non sono terminate, altri analoghi episodi sono al vaglio.