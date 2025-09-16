Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Furti di biciclette a Rovato: la «Velostazione» non basta

Daniele Piacentini
Nonostante il posteggio dedicato, resta alto il numero delle due ruote rubate vicino allo scalo ferroviario. La Polizia locale ne ha recuperate quattro negli ultimi giorni
Una delle due ruote sequestrate
Con la fine delle vacanze estive, l’inizio della scuola e la ripresa a pieno regime del mondo del lavoro, è alta l’apprensione dei cittadini sulle due ruote. Questo perché sono numerose le biciclette – di ogni genere – rubate negli ultimi mesi. E così studenti, appassionati e pendolari si domandano se troveranno la loro bicicletta, soprattutto se lasciata nei pressi della stazione.

La «Velostazione»

Qui da qualche anno c’è la «Velostazione» realizzata, grazie all’accordo tra Comune e Ferrovie Nord, proprio con l’obiettivo di «rendere più sicuro il posteggio delle biciclette in una zona sensibile come la stazione ferroviaria e incentivare l’utilizzo di mezzi non inquinanti, in linea con il piano regionale dei trasporti che prevede l’abbattimento di anidride carbonica».

E, non a caso, l’impegno del Comune in questo senso ha portato a investire sulle ciclabili. Aperti diversi cantieri, alcuni già conclusi (solo in centro storico via XXV aprile, via Cocchetti e via Martinengo) e altri in attività (da via Poffe alla frazione Lodetto, fino a viale Rimembranze e al collegamento con la vicina Cazzago San Martino).

La refurtiva

Fuori dalle zone controllate il problema dei furti è una realtà, ma i controlli non mancano e, a volte, portano a ritrovare i mezzi rubati. È il caso di quattro biciclette rinvenute dalla Polizia Locale negli ultimi giorni (le fotografie si trovano sulle pagine social del Comune; i proprietari sono invitati a chiamare il numero 030.7722029).

Ancora nessuna traccia, invece, della Taurus, bicicletta da donna risalente agli anni Cinquanta, rubata a fine agosto dalla rotatoria delle piscine. La due ruote era parte dell’allestimento a tema dedicato alla Vignastorica Franciacorta, la ciclopedalata vintage dell’associazione Pedale Franciacorta.

La bici storica rubata a fine agosto - © www.giornaledibrescia.it
«Non si tratta – spiegano dal sodalizio – di una bicicletta qualsiasi, ma di un simbolo di passione, tradizione e festa, messo lì per rendere ancora più bello il nostro territorio e accogliere chi partecipa all’evento». Da lì l’appello, finora inascoltato ma comunque valido. «Gesti come questo non ci fermano» spiegano gli appassionati rovatesi che stanno pensando a un’installazione permanente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bicilettefurtiPolizia localecontrolliatti vandaliciRovato
  3. Ricarica la pagina se necessario