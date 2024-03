Furgone si ribalta in A21, autostrada chiusa

Autostrada A21 chiusa nel tratto tra Pontevico e Manerbio, in direzione Brescia, per consentire i soccorsi all’autista di un furgone che si è ribaltato. La dinamica dell’incidente non è ancora chiaro e l’intervento è in corso.

Secondo una primissima ricostruzione, l’autista avrebbe perso da solo il controllo del mezzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Risultano ferite altre tre persone, ma anche le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.