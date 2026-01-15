Furgone in fiamme ad Azzano Mella
Il mezzo, parcheggiato all’interno della ditta Integra Rent, ha preso fuoco. Intervento dei vigili del fuoco
Il fumo sprigionato dall'incendio del furgone - © www.giornaledibrescia.it
Incendio ad Azzano Mella dopo le 20: un furgone all’interno della ditta Integra Rent, specializzata nella fornitura di attrezzature catering, è andato in fiamme. Per scongiurare che il fuoco si propagasse ai mezzi vicini è stato fondamentale il rapido intervento dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora da stabilire le cause che hanno innescato il rogo.
