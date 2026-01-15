Giornale di Brescia
CronacaBassa

Furgone in fiamme ad Azzano Mella

Il mezzo, parcheggiato all’interno della ditta Integra Rent, ha preso fuoco. Intervento dei vigili del fuoco
Il fumo sprigionato dall'incendio del furgone - © www.giornaledibrescia.it
Il fumo sprigionato dall'incendio del furgone - © www.giornaledibrescia.it
Incendio ad Azzano Mella dopo le 20: un furgone all’interno della ditta Integra Rent, specializzata nella fornitura di attrezzature catering, è andato in fiamme. Per scongiurare che il fuoco si propagasse ai mezzi vicini è stato fondamentale il rapido intervento dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora da stabilire le cause che hanno innescato il rogo.

