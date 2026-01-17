Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Furgone a fuoco a Roccafranca, madre salva il figlio in sedia a rotelle

Francesco Venturini
L’episodio è avvenuto poco dopo le 11: illesi la cinquantenne residente a Rudiano e il bambino di undici anni
Il furgone in fiamme - © www.giornaledibrescia.it
Il furgone in fiamme - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tanto spavento ma, fortunatamente, nessuna conseguenza per le persone coinvolte. È quanto accaduto nella tarda mattinata a Roccafranca, dove un furgone attrezzato per il trasporto di persone con disabilità ha preso fuoco in via Marconi poco dopo le 11.

I fatti

Alla guida del mezzo una donna cinquantenne, residente a Rudiano, che una volta tornata alla propria auto, dopo una commissione nel comune bassaiolo, ha tentato più volte di avviare il motore senza successo. Subito dopo ha notato una nube biancastra fuoriuscire dal cofano, segnale che l’ha messa in allerta e le ha fatto comprendere la gravità della situazione. Con grande lucidità la donna ha immediatamente messo in salvo il figlio di 11 anni, in sedia a rotelle, estraendolo dall’abitacolo e allontanandosi dal veicolo.

Le fiamme

Il furgone distrutto dopo l'incendio - © www.giornaledibrescia.it
Il furgone distrutto dopo l'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Pochi istanti dopo le fiamme hanno avvolto l’autovettura, propagandosi rapidamente. Un addetto comunale, presente in zona, ha tentato un primo intervento utilizzando un estintore, ma il rogo non è stato domato. Poco dopo l’auto è stata interessata anche da uno scoppio. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Carabinieri di Rudiano e i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, che hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi.

Presenti anche i volontari del soccorso di Roccafranca-Ludriano, che hanno prestato le prime cure alla madre e al bambino, entrambi in evidente stato di agitazione ma rimasti fortunatamente illesi. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è concluso senza feriti grazie alla prontezza della donna e al tempestivo intervento dei soccorritori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioautosedia a rotellebambinomammaRoccafranca
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario