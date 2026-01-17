Furgone a fuoco a Roccafranca, madre salva il figlio in sedia a rotelle

Tanto spavento ma, fortunatamente, nessuna conseguenza per le persone coinvolte. È quanto accaduto nella tarda mattinata a Roccafranca, dove un furgone attrezzato per il trasporto di persone con disabilità ha preso fuoco in via Marconi poco dopo le 11.

I fatti

Alla guida del mezzo una donna cinquantenne, residente a Rudiano, che una volta tornata alla propria auto, dopo una commissione nel comune bassaiolo, ha tentato più volte di avviare il motore senza successo. Subito dopo ha notato una nube biancastra fuoriuscire dal cofano, segnale che l’ha messa in allerta e le ha fatto comprendere la gravità della situazione. Con grande lucidità la donna ha immediatamente messo in salvo il figlio di 11 anni, in sedia a rotelle, estraendolo dall’abitacolo e allontanandosi dal veicolo.

Le fiamme

Il furgone distrutto dopo l'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Pochi istanti dopo le fiamme hanno avvolto l’autovettura, propagandosi rapidamente. Un addetto comunale, presente in zona, ha tentato un primo intervento utilizzando un estintore, ma il rogo non è stato domato. Poco dopo l’auto è stata interessata anche da uno scoppio. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Carabinieri di Rudiano e i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, che hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi.

Presenti anche i volontari del soccorso di Roccafranca-Ludriano, che hanno prestato le prime cure alla madre e al bambino, entrambi in evidente stato di agitazione ma rimasti fortunatamente illesi. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è concluso senza feriti grazie alla prontezza della donna e al tempestivo intervento dei soccorritori.