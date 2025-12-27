Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Furgone avvolto dalle fiamme: incendio domato con gli schiumogeni

Intervento dei Vigili del fuoco in via Zappa a Brescia. Nessun ferito, cause del rogo in corso di accertamento
Vigili del fuoco in azione
Vigili del fuoco in azione
Fiamme e una densa colonna di fumo hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti in mattinata in via Giancarlo Zappa, a Brescia, dove un furgone è andato a fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brescia che, grazie all’utilizzo di schiumogeni di ultima generazione, è riuscita a circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero. Non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse senza ulteriori criticità.

In via Giancarlo Zappa è intervenuta anche la Polizia Locale di Brescia per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

