Fuori strada con lo scooter a Comezzano Cizzago, morta ragazza di 18 anni

Lentamente si chiarisce la dinamica dell’incidente avvenuto questa sera attorno alle 20, sulla Strada provinciale 20 tra Cossirano e Comezzano Cizzago, in cui è morta una ragazza di 18 anni: si tratta di una giovane originaria di Trenzano.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale la ragazza era in sella a uno scooter e, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita di strada finendo in un campo mentre si stava recando a Comezzano. Non é escluso che possa essersi trattato di un malore. Nessun altro veciolo è rimasto coinvolto.

Sul posto, oltre a Stradale, accordi anche la Polizia locale, i Vigili del fuoco e il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.