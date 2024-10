Fuori strada col motorino a Orzinuovi: 17enne al Civile in codice rosso

Ha perso da solo il controllo del suo ciclomotore e dopo una sbandata ha centrato in pieno l’estremo di una recinzione che lungo via Vecchia, in centro a Orzinuovi, sporge a margine della strada. Prontamente assistito da chi ha assistito all'incidente, il giovane, un ragazzo di 17 anni del paese, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale.

Per lui un importante taglio ad una coscia con il timore di una lesione a vene e arterie. Da qui il suo trasferimento in codice rosso al Civile. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.