Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

A fuoco un tetto in Vaghezza, incendio esteso all’appartamento

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco: non risultano persone intossicate
Una veduta della Vaghezza, sopra Marmentino - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta della Vaghezza, sopra Marmentino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il tetto di un appartamento di tre piani in Vaghezza, sopra il Comune valtrumplino di Marmentino, è andato a fuoco questo pomeriggio. Da quanto si apprende l’incendio, partito dalla copertura provvista anche di pannelli solari, si sarebbe poi esteso anche al resto dell’edificio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Lumezzane, Gardone e i volontari da Salò. Non risultano persone intossicate. Da valutare i motivi del rogo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioVaghezzaMarmentino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario