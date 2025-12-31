A fuoco un tetto in Vaghezza, incendio esteso all’appartamento
Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco: non risultano persone intossicate
Una veduta della Vaghezza, sopra Marmentino - © www.giornaledibrescia.it
AA
Il tetto di un appartamento di tre piani in Vaghezza, sopra il Comune valtrumplino di Marmentino, è andato a fuoco questo pomeriggio. Da quanto si apprende l’incendio, partito dalla copertura provvista anche di pannelli solari, si sarebbe poi esteso anche al resto dell’edificio.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Lumezzane, Gardone e i volontari da Salò. Non risultano persone intossicate. Da valutare i motivi del rogo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.