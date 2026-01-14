A fuoco il tetto di una casa a Rezzato: Vigili del fuoco al lavoro

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per alcune ore per domare l'incendio che ha interessato il tetto di uno stabile in vicolo Filatoio a Rezzato.

L'intervento tempestivo ha impedito che il rogo si propagasse al resto dello stabile e, anche se la conta dei danni si potrà fare solo una volta terminate le operazioni di spegnimento, l'abitazione sottostante non è stata intaccata dalle fiamme.

Difficile per ora stabilire la causa dell'incendio, si stanno valutando le condizioni delle canne fumarie ma il lavoro degli ispettori è solo all'inizio.