Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A fuoco il tetto di una casa a Rezzato: Vigili del fuoco al lavoro

Paolo Bertoli
L'intervento tempestivo ha impedito che il rogo si propagasse al resto dello stabile
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A fuoco il tetto di un'abitazione a Rezzato
    A fuoco il tetto di un edificio a Rezzato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per alcune ore per domare l'incendio che ha interessato il tetto di uno stabile in vicolo Filatoio a Rezzato.

L'intervento tempestivo ha impedito che il rogo si propagasse al resto dello stabile e, anche se la conta dei danni si potrà fare solo una volta terminate le operazioni di spegnimento, l'abitazione sottostante non è stata intaccata dalle fiamme.

Difficile per ora stabilire la causa dell'incendio, si stanno valutando le condizioni delle canne fumarie ma il lavoro degli ispettori è solo all'inizio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario