La «funnel cloud» e le sfumature del cielo su Brescia

Si chiama «nube a imbuto o tuba», in inglese «funnel cloud» quella strana nuvola fotografata nel tardo pomeriggio di oggi a Brescia e in alcuni comuni dell’hinterland, tra cui Capriano del Colle, dove è caduta abbondante acqua e qualche chicco di grandine.

Non si tratta di una tromba d’aria, perché tecnicamente non ha toccato terra, ma di una nube a forma di cono, in genere molto allungato, formata da goccioline d'acqua condensata, che si lega a una colonna di vento in rotazione che si muove verso terra.

Quando invece tocca il suolo, la nuvola a imbuto si trasforma in un tornado o, nel caso in cui raggiunga la superficie dell’acqua, in una tromba marina.

Il cielo arancione su Brescia © www.giornaledibrescia.it

Un fenomeno molto fotografato, così come le sfumature che hanno caratterizzato il cielo bresciano, dalle tonalità del rosa a quelle del rosso, passando per l’arancione.