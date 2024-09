Funghi e castagne in riva al lago: è la festa d’autunno di Pisogne

Un centinaio di espositori, tra produttori enogastronomici, di articoli artigianali e beni commerciali, tutti distribuiti sul lungolago e nel centro di Pisogne, per celebrare, ancora una volta, la Festa del fungo e della castagna. Da questa sera sino a domenica va in scena nel paese dell’Alto Sebino la 74ª edizione di uno degli eventi più longevi e conosciuti della zona, sicuramente uno dei più frequentati e apprezzati dagli avventori, che ogni anno a migliaia si riversano per le vie del borgo. Al centro ci saranno, come da tradizione, i due prodotti tipici dell’autunno, i funghi e le castagne; ma non solo: negli ultimi anni si è ampliato di molto il paniere di beni che è possibile gustare in fiera.

Anche visite guidate

Le caldarroste saranno cotte nelle apposite pentole traforate al lido Goia e all’X beach domani dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 10 a mezzanotte. La Pro loco pisognese, organizzatrice dell’evento, ha acquistato diversi quintali di castagne che, come sempre, andranno a ruba. Una delle novità dell’edizione 2024 saranno le mostre, raddoppiate rispetto al passato: da quella micologica a quella delle sculture lignee, passando per la fotografia naturalistica, le uniformi storiche, i bonsai, i cesti (con il concorso alla composizione più originale) e le opere esposte alla Casa delle arti. Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di scoprire Pisogne con una serie di visite guidate, attraverso due diversi percorsi, sempre in partenza dalla sede della Pro loco. Il programma di animazione e intrattenimento sarà come sempre molto corposo, tra musica, spettacoli e laboratori.

Intrattenimento

Si parte oggi alle 16 con le esibizioni canore del gruppo «Come eravamo» e il concerto d’autunno della banda. Domani la Festa del fungo e della castagna prenderà il via alle 10; l’intrattenimento prevede dimostrazioni di braccio di ferro e di primo soccorso, ballo country, concerti e alle 22 lo spettacolo del mangiafuoco. Domenica si riprende alle 10 con possibilità di effettuare un volo in elicottero e di partecipare a laboratori con i clown; ci sarà anche la presentazione della New Basket Pisogne.