Fumo dalla cappa, evacuato un laboratorio universitario in via Branze

Tanto fumo da rendere necessaria l’evacuazione del laboratorio – l’Agrofood Research Hub – all’interno del Csmt di via Branze. Il principio di incendio, probabilmente provocato dal surriscaldamento di un filtro della cappa del Laboratorio Agrofood, è stato prontamente gestito dai Vigili del fuoco intervenuti in Università poco prima delle 14. L’intevento si è concluso con la bonifica dell’aula. Non si registrano intossicati.