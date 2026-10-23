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Fugge in scooter e lo fermano: 22enne trovato con arnesi da scasso

L’uomo viaggiava in sella con un’altra persona, che è riuscita a scappare: aveva precedenti ed è stato denunciato
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Gli arnesi sequestrati dai carabinieri
Gli arnesi sequestrati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Passirano hanno denunciato a piede libero un 22enne uruguaiano con precedenti, sorpreso a Monticelli Brusati in possesso di arnesi da scasso. L'operazione è scattata martedì pomeriggio a seguito delle segnalazioni dei residenti, che avevano notato due scooter T-Max muoversi in modo sospetto. All’arrivo delle pattuglie inviate dalla Compagnia di Gardone Val Trompia, i veicoli hanno tentato la fuga; uno di essi ha urtato un’auto in senso contrario, facendo cadere i due occupanti. Mentre il conducente è riuscito a scappare nei campi, il passeggero 22enne è stato bloccato dai militari.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di strumenti da scasso e di uno spray al peperoncino, materiali che sono stati posti sotto sequestro. Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che lo scooter montava una targa contraffatta per evitare i controlli.

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Argomenti
arnesi da scassoMonticelli Brusati
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