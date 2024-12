Drogato alla guida, scappa dal posto di blocco: inseguito per 40 km

Ha fatto uso di cocaina e si è messo alla guida. Per questo un 32enne di Manerba ha tentato di eludere verso la mezzanotte di ieri il posto di controllo della Polizia Locale in via Pergola a Moniga. Inseguito dagli agenti e dai carabinieri, ha guidato per oltre 40 km cercando di seminare le auto di pattuglia.

La fuga

Una fuga folle tra le auto, fatta di colpi di sterzo e velocità anche superiori ai 100 km orari. Il 32enne è stato inseguito dalle macchine di servizio della Locale e dalle pattuglie del radiomobile della compagnia di Salò e della compagnia di Desenzano, allertate della fuga. La sua corsa è terminata un'ora dopo a Desenzano, alla rotatoria vicino al pub Main Street.

Come il 32enne ha ammesso, era effettivamente alla guida sotto effetto di cocaina e per questo avrebbe cercato di sfuggire ai controlli, perché temeva il ritiro della patente.

L'uomo nella sua corsa ha preso la tangenziale dai Barcuzzi uscendo a Maguzzano e ha continuato verso l'ospedale, giungendo a Desenzano e creando pericolo nell'abitato. In via Marconi una gazzella dei carabinieri, imboccando una rotatoria contromano, è riuscita a tagliargli la strada e a interrompere la sua corsa.

L’arresto

Immobilizzato, è stato arrestato per resistenza: accompagnato al Comando della Locale di Manerba, ha rifiutato il narcotest e per questo è stato denunciato, riferendo appunto di aver consumato cocaina. Dopo una notte ai domiciliari, è stato processato per direttissima: arresto convalidato ma senza misure cautelari. Patente ritirata e veicolo sequestrato.

Nel baule aveva anche un'accetta: per lui è fioccata un'altra denuncia.