Scappa in auto per chilometri e causa un incidente: arrestato

Simone Bracchi
La folle fuga tra Iseo e Franciacorta è andata avanti per parecchi chilometri, fino a quando gli agenti della Polizia locale di Rovato hanno fermato un 30enne residente a Chiari, risultato positivo alle droghe
Fuga in Franciacorta, l'inseguimento della Polizia
Una folle fuga, alla guida di un’auto rubata e sotto l’effetto di droga, dalle strade della Franciacorta a Iseo. Una corsa di parecchi chilometri, terminata con l’arresto del conducente del veicolo: un 30enne residente a Chiari.

È successo nei giorni scorsi a Rovato, dove gli agenti della Polizia locale, agli ordini della comandante Silvia Contrini, hanno intercettato l’auto, risultata rubata nella Bergamasca. L’uomo non si è fermato all’alt e ha premuto sull’acceleratore, attraversando diversi paesi della Franciacorta. A Iseo, dopo aver urtato due veicoli fermi al passaggio a livello, è finito con contro la recinzione. 

I conducenti dei due veicoli urtati hanno riportato lesioni non gravi: uno è stato medicato al Pronto soccorso di Iseo, l’altro a quello di Chiari. Il 30enne, invece, è stato trascinato fuori dal veicolo ed è stato trovato in possesso di un coltello serramanico e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e per porto abusivo d’arma e, a seguito della recente introduzione nel Codice della Strada del reato di fuga, è stato arrestato: in attesa del giudizio il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Argomenti
inseguimentoauto rubataFranciacortaPolizia localeRovatoIseo
