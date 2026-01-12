Fuga di gas a Chiari, sul posto i Vigili del fuoco per ripararla
La perdita in via Mellino Mellini potrebbe essere stata provocata dalle basse temperature di questi giorni
Vigili del fuoco (foto d'archivio) - Foto © www.giornaledibrescia.it
AA
Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta a Chiari, in via Mellino Mellini, per una fuga di gas. I tecnici hanno operato in stretto collegamento con gli addetti della Italgas.
La perdita potrebbe essere stata amplificata dalle basse temperature, che possono contrarre gli accoppiamenti dei tubi e pregiudicare quindi la tenuta dei giunti.
L’intervento si è concluso in serata senza ulteriori criticità.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.