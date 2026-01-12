Giornale di Brescia
CronacaBassa

Fuga di gas a Chiari, sul posto i Vigili del fuoco per ripararla

Roberto Manieri
La perdita in via Mellino Mellini potrebbe essere stata provocata dalle basse temperature di questi giorni
Vigili del fuoco (foto d'archivio) - Foto © www.giornaledibrescia.it
Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta a Chiari, in via Mellino Mellini, per una fuga di gas. I tecnici hanno operato in stretto collegamento con gli addetti della Italgas.

La perdita potrebbe essere stata amplificata dalle basse temperature, che possono contrarre gli accoppiamenti dei tubi e pregiudicare quindi la tenuta dei giunti.

L’intervento si è concluso in serata senza ulteriori criticità.

Argomenti
fuga di gasChiari
