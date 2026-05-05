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Fuga di gas in via Triumplina, traffico in tilt e modifiche alla viabilità

Il lavoro di individuazione e risoluzione del guasto potrebbe essere lungo e impegnativo: stamattina un tratto di 400 metri è stato chiuso
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La fuga di gas in via Triumplina
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La fuga di gas in via Triumplina

Traffico in tilt e lunghe code nel tratto cittadino di via Triumplina per una fuga di gas che è stata registrata all’altezza dei civici 78 e 80. Sul posto i tecnici dei Vigili del fuoco e i referenti della rete di distribuzione cittadina del metano. Una ruspa è al lavoro da circa un’ora per individuare il punto in cui si è guastata la conduttura in pressione, anche se il rischio è che la perdita sia a monte o a valle e che il gas si sia incanalato in tratte del teleriscaldamento o di sottoservizi interrati.

Per questo motivo le stime dei tecnici riferiscono di un lavoro potenzialmente lungo e impegnativo con un cantiere che occuperà almeno una corsia per senso di marcia della Triumplina. Le segnalazioni delle esalazioni si sono inseguite per tutta mattina, tanto che per sicurezza via Triumplina è stata chiusa per un tratto di circa 400 metri, dal distributore Esso alla successiva rotatoria, con il traffico che è stato deviato sulle strade laterali. Sul posto i tecnici della distribuzione del metano, squadre dei Vigli del fuoco e agenti della Polizia Locale

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