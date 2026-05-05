Fuga di gas in via Triumplina, traffico in tilt e modifiche alla viabilità

Traffico in tilt e lunghe code nel tratto cittadino di via Triumplina per una fuga di gas che è stata registrata all’altezza dei civici 78 e 80. Sul posto i tecnici dei Vigili del fuoco e i referenti della rete di distribuzione cittadina del metano. Una ruspa è al lavoro da circa un’ora per individuare il punto in cui si è guastata la conduttura in pressione, anche se il rischio è che la perdita sia a monte o a valle e che il gas si sia incanalato in tratte del teleriscaldamento o di sottoservizi interrati.