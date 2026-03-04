Fuga di gas in via Corsica: strada chiusa e traffico in tilt

A causa di una perdita di gas in via Corsica, nel tratto compreso tra via Flero e via Salgari, è stato necessario chiudere l’uscita della rotatoria tra via Flero e via Corsica, in direzione città. Di conseguenza tutto il traffico proveniente da via Flero, in entrambi i sensi di marcia, è ora dirottato sul tratto di via Corsica tra via Flero e via Dalmazia, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Considerata la presenza del cantiere per il rifacimento del ponte tra via Labirinto e via Cozzaglio, l’unica alternativa per chi entra in città da via Flero è raggiungere la tangenziale ovest da via Labirinto - via del Serpente, attraversando il Villaggio Sereno.

Per consentire l’intervento di riparazione sulla tubatura, in gestione alla società Ap Reti Gas North, il tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico fino a venerdì 13 marzo, meteo permettendo.

I lavori, iniziati con urgenza giovedì 26 febbraio, hanno dapprima imposto il senso unico di marcia in direzione città, nel tratto di via Corsica compreso tra la rotatoria di via Flero e l'ingresso al Centro commerciale «Flaminia», ma l’estensione dell’area di intervento ha reso ora necessaria la chiusura della strada.