Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Fuga notturna dopo l’alt: auto rubata a Leno coinvolta in inseguimento

Inseguimento notturno nel Pavese: i fuggitivi non si fermano all’alt e scappano con un’auto rubata a Leno. Indagini in corso
I malviventi non si sono fermati all'alt dei carabinieri © www.giornaledibrescia.it
I malviventi non si sono fermati all'alt dei carabinieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Non si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento nella notte: tra i mezzi coinvolti anche un’auto rubata a Leno.

Il movimentato episodio è avvenuto tra sabato 20 e domenica 21 dicembre nel territorio di Miradolo Terme, nel Pavese, dove i militari dell’Arma stavano effettuando controlli sul territorio. Alla vista della pattuglia, i malviventi – a bordo di un’auto e di un furgone – hanno ignorato l’alt e si sono dati alla fuga ad alta velocità.

Durante l’inseguimento, per ostacolare i carabinieri, i fuggitivi avrebbero spruzzato la polvere di un estintore. Poco dopo hanno abbandonato il furgone, lasciandolo di traverso sulla carreggiata, e sono riusciti a dileguarsi tutti a bordo della vettura.

Dagli accertamenti è emerso che il furgone era stato rubato il 20 dicembre a Sant’Angelo Lodigiano, mentre l’auto risultava rubata lo stesso giorno a Leno.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’intera dinamica dei furti e della fuga

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
auto rubatainseguimentocarabinieriLeno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario