Fuga notturna dopo l’alt: auto rubata a Leno coinvolta in inseguimento

Non si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento nella notte: tra i mezzi coinvolti anche un’auto rubata a Leno.

Il movimentato episodio è avvenuto tra sabato 20 e domenica 21 dicembre nel territorio di Miradolo Terme, nel Pavese, dove i militari dell’Arma stavano effettuando controlli sul territorio. Alla vista della pattuglia, i malviventi – a bordo di un’auto e di un furgone – hanno ignorato l’alt e si sono dati alla fuga ad alta velocità.

Durante l’inseguimento, per ostacolare i carabinieri, i fuggitivi avrebbero spruzzato la polvere di un estintore. Poco dopo hanno abbandonato il furgone, lasciandolo di traverso sulla carreggiata, e sono riusciti a dileguarsi tutti a bordo della vettura.

Dagli accertamenti è emerso che il furgone era stato rubato il 20 dicembre a Sant’Angelo Lodigiano, mentre l’auto risultava rubata lo stesso giorno a Leno.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’intera dinamica dei furti e della fuga