Frontale tra moto sulle Coste a Vallio: un 23enne in condizioni critiche

Ancora una volta un gravissimo incidente sulle Coste di Sant’Eusebio. Ancora una volta gli sfortunati protagonisti sono due motociclisti. Uno, 23 anni, classe 2001, è in condizioni critiche nel centro di rianimazione dell’Ospedale Civile. L’altro, di un anno più giovane, è alla Poliambulanza in condizioni serie ma non in imminente pericolo di vita.

Le loro due moto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano una curva. La Polizia stradale di Salò dovrà stabilire in capo a chi siano le responsabilità per l’accaduto ma dalle prime indicazioni raccolte sembra che le due moto fossero a velocità piuttosto sostenuta.

Cosa è successo

Come ogni fine settimana il tratto di ex Statale 237 del Caffaro tra Nave e Odolo è diventato punto di ritrovo per motociclisti da tutto il Nord Italia. In troppi, secondo quanti l’hanno percorsa in auto o in bici anche ieri mattina, scambiandola per una pista.

L’ennesimo grave incidente è avvenuto attorno alle 11 di ieri mattina, nel tratto tra Odolo e il bivio di Vallio, a meno di 500 metri dall’incrocio.

Le due moto viaggiavano in direzioni opposte e, affrontando la curva lunga e veloce, hanno allargato la traiettoria. Una delle due, spetta alla Stradale stabilire quale, ha invaso la corsia opposta e centrato quella che arrivava nel senso contrario.

L’impatto è stato violentissimo e il giovane centauro, classe 2001, ha sbattuto prima contro la parete della montagna e poi sull’asfalto restando a terra esanime.

Per poterli soccorrere sono stati fatti alzare in volo gli elisoccorso di Bergamo e Brescia. Il primo ha portato alla Poliambulanza il ferito meno grave mentre il team di Brescia ha lavorato a lungo per riprendere e stabilizzare il ragazzo che ha riportato un grave trauma cranico e trasferirlo d’urgenza al Civile.

Solo nelle prossime ore si potrà capire se gli sforzi di medici e infermieri hanno dato i risultati sperati.

Le pattuglie della Polstrada hanno verificato la posizione delle moto dopo lo schianto e ricostruito, anche sulla base delle testimonianze, quella dell’impatto.