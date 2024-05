Frontale tra due moto sulle Coste di Sant’Eusebio: feriti due ragazzi

Nel pomeriggio di oggi c’è stato un incidente frontale fra due motociclette lungo la 237 del Caffaro (Coste di Sant’Eusebio), nel territorio di Vallio Terme. Due motociclisti sono finiti in ospedale, entrambi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza da Nave e da Odolo, oltre che l’auto medicalizzata della Valle Sabbia. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri di Sarezzo, giunti sul posto con una pattuglia per i rilievi.

I due motociclisti coinvolti sono un 24enne, che in sella a una Honda 600 stava salendo da Odolo in direzione della sommità del Colle, e un 19enne che con la sua Yamaha Mt07 scendeva dalla parte opposta. Secondo una prima ricostruzione, una delle due motociclette ha invaso l’opposta corsia di marcia andando a sbattere violentemente contro l’altra.

La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere ai soccorsi di operare, per i rilievi e per ripulire l’asfalto dall’olio versato.