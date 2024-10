Frontale tra due auto al passo del Cavallo, grave un ragazzo

Un ragazzo di 19 anni è stato portato in codice rosso in ospedale con traumi alla testa, al torace e alle gambe dopo lo scontro frontale tra due auto avvenuto in galleria oggi attorno alle 17 al passo del Cavallo, tra Agnosine e Lumezzane lungo la Sp 59. Le sue condizioni sarebbero gravi. È infatti stato estratto dalle lamiere della sua vettura.

Ancora poco si sa sulla dinamica dell’incidente: verosimilmente si sarebbe verificato uno scontro frontale, con la Fiat Panda condotta dal 19enne che dopo aver sbandato avrebbe urtato altre due vetture, una delle quali guidata da un ragazzo di 20 anni. Quest’ultimo avrebbe riportato traumi al bacino, alla schiena e a un braccio ma le sue condizioni non sarebbero gravi (codice giallo). Sul posto la Polizia locale della Valsabbia, i Vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e il personale medico. La strada è attaulmente bloccata.