Fridays For Future, in 150 in piazza per l’ambiente e per Gaza

Per l'ambiente e la pace a Gaza. Hanno sfilato da piazzale Arnaldo a piazza Mercato passando per via Moretto e via Gramsci: in 150 hanno partecipato alla manifestazione Fridays for Future che ha ospitato anche i movimenti pro Palestina.

Dimenticati i fiumi di giovani degli anni passati, la manifestazione si è svolta pacificamente tra slogan, alcuni ripresi direttamente dagli anni Settanta, e musica. Kefiah e segni verdi sul viso, tipici del movimento ambientalista, bandiere e cartelloni, hanno caratterizzato la camminata.

«Torniamo in piazza per tenere alta attenzione – ha detto Michele Ghidini -. Gli ultimi 10 mesi sono stati i più caldi della storia. Abbiamo le soluzioni, ma non le stiamo applicando».

«La causa climatica è legata a quella palestinese – le parole di Mariam Ahmad dei Giovani palestinesi d'Italia -, l'occupazione militare sta creando rifiuti, lascia segni sull'ambiente e distruzione».

Gli ambientalisti si danno ora appuntamento domani per la manifestazione nazionale di Milano. I bresciani partiranno dalla stazione, l'incontro è fissato per le 13.