Freccia Rossa, raggiunto l’accordo per la rinascita

Cambio di rotta per il futuro del centro commerciale Freccia Rossa. Nel corso dell’audizione del 13 febbraio, la società Horus Asset Management Srl, riconducibile alla proprietà MyCredit e subentrata a Horus Srl, si è impegnata a formalizzare la richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unitaria rilasciata il 27 novembre 2020, introducendo una modifica sostanziale: la superficie commerciale verrà ridotta da 15.000 a 7.500 metri quadrati.

Una scelta che segna un cambio di impostazione significativo, con un progetto più contenuto e dichiaratamente più coerente con il contesto urbano circostante.

Controversie legali

L’accordo raggiunto prevede anche la chiusura definitiva delle controversie pendenti. Le parti rinunceranno ai ricorsi ancora in corso davanti al Tar Lombardia e agli appelli cautelari, con compensazione delle spese legali. Si chiude così una fase particolarmente complessa che aveva caratterizzato negli ultimi anni il destino dell’area.

L’intesa punta a definire un quadro più stabile e a superare le incertezze che avevano accompagnato l’iter amministrativo e giudiziario.

Apertura al sociosanitario

Nel nuovo assetto, Horus Srl ha manifestato anche la volontà di valorizzare una vocazione sociosanitaria della struttura. Parallelamente, è previsto un contributo volontario di 200 mila euro all’anno per tre anni, a partire da dicembre 2026, destinato a iniziative di promozione del territorio cittadino. Le risorse saranno coordinate dal Comitato per lo sviluppo economico locale del Comune di Brescia.

Un impegno economico che punta a rafforzare il legame tra la struttura e la città, in un’ottica di ricaduta più ampia sul tessuto urbano.

Parcheggi

Per quanto riguarda i parcheggi, verrà formalizzato un impegno che ne definirà modalità di utilizzo e gestione, in linea con gli accordi urbanistici già vigenti. L’obiettivo è rendere indipendenti gli spazi pubblici da quelli privati, garantendo una regolazione chiara e omogenea.

I parcheggi potranno così diventare un’infrastruttura funzionale non solo al centro commerciale, ma anche alla stazione ferroviaria, al centro storico e al futuro tram.

Nuova fase

La riapertura del Freccia Rossa, nella configurazione ridimensionata, viene presentata come una soluzione più equilibrata tra funzione commerciale, sostenibilità urbana e tutela dell’interesse pubblico.

Si chiude una stagione segnata da tensioni e ricorsi e si apre una nuova prospettiva per l’intera area, fondata su un assetto più in linea con le esigenze della città. I dettagli dell’intesa verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista nelle prossime settimane.