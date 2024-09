Fratello e sorella campioni in bellezza: Alessia Dall’Osto è Miss Reginetta d’Italia

La famiglia bresciana Dall’Osto torna a festeggiare: dopo il titolo di Mister Italia 2024 conquistato da Matteo, ieri a Riccione è arrivata un’altra corona. A calzarla con il titolo di Reginetta d’Italia 2024 è la sorella Alessia.

«È un’emozione indescrivibile, ancora non riesco a crederci, sono veramente felice. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia migliore amica e alle persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto. Con questa corona invito tutti a credere sempre nei sogni, io l’ho fatto ed oggi è il giorno più bello della mia vita». Sono le prime parole della 19enne di Pian Camuno che ha conquistato l’ambito titolo a colpi di sguardi e sfilate in passerella, sbaragliando tutte le altre ottanta aspiranti. Seconda classificata con la fascia del Comune di Riccione Giorgia Mondi 16 anni, di Venezia. Terza classificata con la fascia Opera Beach Club Sofia Granelli, 17 anni di Como. Quarta classificata con la fascia Queen Mood Jasmine Luca, 17 anni di Pordenone. Quinta classificata con la fascia SDB Giulia Rella, 17 anni di Rovereto (TN).

Fratello e sorella

Alessia ha conseguito quest’anno la maturità scientifica ed ha appena passato con successo il test di iscrizione alla Facoltà di Medicina. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della moda e del cinema. Il fratello Matteo, invece, ha 24 anni, una laurea triennale in Scienze della nutrizione, la passione per i viaggi, libri e cinema. Il titolo per lui è arrivato a Pescara il 31 agosto, superando in bellezza gli altri 39 concorrenti.