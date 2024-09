Pian Camuno, fratello e sorella campioni ai concorsi di bellezza

È tra le quaranta finaliste al premio di Miss Reginetta d’Italia la giovanissima Alessia Dall’Osto, 19enne di Pian Camuno. Proprio pochi giorni fa il fratello 24enne Matteo ha vinto il titolo di Mister Italia: l’incoronazione è avvenuta in piazza Salotto a Pescara. Anche in quel caso i finalisti del concorso di bellezza maschile più importante in Italia erano 40.

La selezione

Sono cinque le Miss lombarde che sono state selezionate durante la serata delle Prefinali di Miss Reginetta del 5 settembre: dalle 80 ragazze provenienti da tutta Italia – che hanno sfilato davanti alla giuria – ne sono state selezionate 40, che parteciperanno alla finalissima nazionale sabato 7 settembre e all’incoronazione.

Le 80 finaliste a Miss Reginetta 2024

Le altre finaliste della Lombardia sono Michelle Dumitrascu (19enne di Roverbella, Mantova), Katrin Petrov (16enne di Mede, Pavia), Noemy Spataro (14enne di Inzago, Milano) e Sofia Granelli (17enne di Como).

La finale

L’incoronazione di Miss Reginetta 2024 si terrà all’Opera Beach Club di Riccione. Madrina delle miss in gara sarà la modella, showgirl e conduttrice televisiva Sofia Bruscoli.

Tra gli ospiti il conduttore Beppe Convertini, l’attrice, modella e Miss Italia 1996 Denny Mendez , l’attrice e autrice televisiva Beatrice Luzzi e il comico Rocco Ciarmoli.