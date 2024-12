Frase incomprensibile sui biglietti di Natale, la Loggia: «Ci scusiamo»

«Graziosi biglietti natalizi sono stati distribuiti in alcuni negozi cittadini, per invogliare i bresciani a vivere la città nel periodo delle feste, peccato che una delle frasi fatte stampare non abbia alcun senso logico e manchi del tutto la punteggiatura». A evidenziarlo è Mariachiara Fornasari, consigliera di Fratelli d’Italia in Loggia. Nei biglietti in questione, in effetti, compare un messaggio piuttosto indecifrabile: «Natale è alle porte vivi insieme a Brescia e di passeggiare per vie del centro».

«Licenza poetica o patetica distrazione?» si chiede la consigliera. «Quanto saranno costati questi biglietti? Chi ne ha studiato e validato il contenuto? Possibile che nessuno se ne sia accorto? Non appena mi forniranno i dati, che ho prontamente richiesto, scopriremo anche quanto sono costati alle tasche dei cittadini bresciani» conclude Fornasari.

La replica della Loggia

La Loggia ha successivamente diramato una nota, provando a fare chiarezza sull’accaduto: «In merito alla vicenda delle cartoline di Natale del Comune, uscite con un testo errato, va evidenziato che si tratta di materiale prodotto e realizzato internamente dall’ufficio comunicazione, sia la parte creativa, sia l’identità visiva.

Mandando in stampa il lotto in questione è stato allegato un file sbagliato. Per questo, una parte delle cartoline riporta un testo non conforme all’originale, mentre la maggior parte di quelle distribuite è corretta. Ci scusiamo per l’errore, il materiale verrà sostituito nelle prossime ore».