Francesca Metelli morta nel sonno a 23 anni: lutto a Comezzano Cizzago

La comunità di Comezzano Cizzago piange Francesca Metelli trovata ieri mattina priva di vita nel letto di casa. La 23enne era affetta da cardiopatia congenita.

Sono stati i genitori della ragazza a fare la drammatica scoperta nella tarda mattinata di domenica lanciando subito l’allarme. Tuttavia all’arrivo dei soccorritori ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Francesca si sarebbe spenta durante il sonno per una malformazione cardiaca che la accompagnava fin dalla nascita. La notizia si è diffusa in breve tempo nel paese, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità.

I funerali

Molto conosciuta non solo a Comezzano Cizzago ma anche nei paesi vicini, la piangono la mamma Evelina, il papà Gianluigi, le sorelle Chiara con Mauro e Paola con Fiore, il fidanzato Federico, le nonne, gli zii, i cugini e i numerosi amici e parenti. Francesca era anche nipote del sindaco di Comezzano Cizzago, Massimiliano Metelli, al quale in queste ore sono giunti messaggi di vicinanza da parte di amministratori e rappresentanti istituzionali.

Francesca Metelli riposa alla casa del commiato Sacchi di Orzivecchi. La veglia di preghiera è prevista per martedì 17 marzo alle 18, mentre i funerali saranno celebrati mercoledì 18 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cizzago. Il corteo funebre partirà alle 9.45 dalla casa del commiato e, al termine della cerimonia, si dirigerà verso il cimitero del paese per la sepoltura.