Frana a Pertica Bassa, nelle prossime ore iniziano i lavori di sbancamento

«Per poter determinare con certezza i tempi di riapertura della strada comunale rimasta sotto la frana e del tratto della Provinciale sarà determinante oggi il sopralluogo dell’impresa e la fattibilità della demolizione dei frammenti pericolanti che hanno imposto la chiusura delle strade». Il sindaco di Pertica Bassa, Manuel Nicola Bacchetti, si dice comunque ottimista sui tempi: «Innanzitutto perché nessuno si è fatto male nonostante la massa importante del materiale caduto per lo smottamento e in secondo ordine perché i lavori ordinati per somma urgenza sono già in grado di partire stamattina anche grazie all’impresa di mezzi di movimento terra che da oggi opera sul fronte della frana».

Stando alle caute previsioni del sindaco la strada provinciale potrebbe riaprire a metà settimana, una volta messo in sicurezza il fronte franoso: «L’impresa deve valutare la fattibilità delle demolizione in loco della parte di muraglia di un parcheggio privato che è franato per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana. Si tratta di circa mille metri cubi da demolire e rimuovere. La frana è caduta su un terrapieno che insiste tra la strada provinciale e quella comunale, nei pressi di acquedotto e depuratore. Da qui le necessarie cautele da adottarsi per gli interventi di sbancamento per i quali ci si affida alle valutazioni dei tecnici» continua il sindaco.

La frana, ricordiamo, è caduta nel tardo pomeriggio di sabato a Pertica Bassa, nella frazione Levrange. I detriti sono precipitati sulla sottostante strada comunale, ma alcuni grossi massi incombono anche sulla Sp55, situata poco più a valle.

Per motivi di sicurezza è stata pertanto disposta la chiusura della Strada provinciale 55, con interdizione del transito anche ai pedoni.