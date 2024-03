Frana a Lovere: problemi di viabilità sul Sebino e alla Lucchini

L’azienda Lucchini, sul Sebino, è praticamente isolata per rifornimenti e consegne a causa di una frana che si è verificata stanotte a Lovere, in provincia di Bergamo. Un tratto di circa 100 metri in via Paglia è collassato.

L’Eco di Bergamo specifica che non ci sono feriti. La zona è stata messa in sicurezza e la strada è stata chiusa. Da qui i problemi di passaggio per i residenti e la Lucchini, da cui i tir non possono uscire né entrare.

L’Anas fa sapere che la strada statale 469 Sebina Occidentale è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 0 al km 0.3 per la frana di Lovere. Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.