Fotografare l’autunno al parco: il concorso a Verolanuova

Pronti a fermare in un clic i colori e le forme dell’autunno? Ecco l’occasione giusta per voi con il concorso fotografico per amatori «L’autunno al parco». A promuovere l’iniziativa l’Associazione e20 Al parco, in collaborazione con i Grandi Giardini Italiani che presenta agli amatori della fotografia la kermesse per raccontare con immagini la natura nel periodo autunnale.

Per partecipare c’è tempo fino al 22 novembre e basta inviare alla mail e20alparco@gmail.com da uno a massimo di tre scatti in formato jpg. Una delle tre fotografie dovrà avere per soggetto il parco comunale Angelo e Lina Nocivelli di Verolanuova o uno dei Grandi Giardini Italiani (www.grandigiardini.it) ed è inoltre necessario indicare nome, cognome, età, contatto telefonico dell’autore e luogo dove è stata scattata la fotografia.

I premi

I premi saranno una menzione speciale data da una giuria di esperti che sceglierà la foto migliore e che assegnerà un cesto gastronomico. Ci sarà il premio social che è la stampa su pannello della foto vincitrice e che per la scelta prevede la pubblicazione delle foto in arrivo sulla pagina facebook di e20 Al parco, dove dovranno essere votate. Per scegliere la migliore basterà aggiungere una reaction (like o cuore) per ogni foto che si preferisce e vincerà quella con più reazioni. Per i più piccoli ci sarà il premio Under 14, relativo alle fotografie scattate da bambini e ragazzi con meno di 14 anni che riceveranno un premio speciale a sorpresa.

Le immagini potranno essere fatte con macchine reflex, compatte, smartphone e tablet e avere il formato jpg e avere un peso massimo di 2Mb per ogni immagine. Non verranno considerate valide le immagini palesemente ritoccate o con colori irreali. Tutti gli scatti devono essere originali e non scaricati dal web. Per informazioni 351.8176101.​​​​​​