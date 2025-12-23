Forza auto, ruba una fotocamera e minaccia gli agenti con una siringa

Ha forzato alcune auto in sosta, rubato una macchina fotografica professionale e, una volta fermata, ha minacciato e aggredito gli agenti brandendo una siringa. Per questo una donna bresciana di 33 anni, con numerosi precedenti, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

L’intervento è avvenuto tra via Bulloni, via Rua Sovera e l’area di Palazzo della Loggia, dopo una segnalazione al 112 per una donna che tentava di aprire le portiere delle auto parcheggiate. Poco dopo, una coppia ha denunciato il furto della propria fotocamera professionale Sony A74, sottratta dall’auto mentre si trovavano sotto i portici della Loggia. Raggiunta dai proprietari, la donna ha scagliato a terra la borsa contenente l’apparecchiatura, provocando danni stimati tra i 2.000 e i 3.000 euro.

Rintracciata dagli agenti del Commissariato Carmine, la 33enne – residente in provincia, destinataria di un divieto di dimora a Brescia e di un avviso orale – ha dato in escandescenze durante il trasporto in Questura. All’interno dell’auto di servizio ha colpito ripetutamente la paratia divisoria, proferendo minacce e tentando di colpire i poliziotti con una siringa, dichiarando di volerli contagiare. Ha inoltre danneggiato il veicolo di servizio, rompendo un finestrino e parti della portiera.

Giunti negli uffici della Questura di Brescia, per garantire la sicurezza degli operatori e della donna, gli agenti hanno utilizzato il taser secondo le procedure previste. Alla vista del dispositivo, la 33enne ha lasciato cadere la siringa, che è stata sequestrata, ed è stata messa in sicurezza.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con le accuse di furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il questore Paolo Sartori ha inoltre emesso nei suoi confronti una misura di prevenzione personale, ribadendo la necessità di contrastare comportamenti violenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica e degli operatori di polizia.