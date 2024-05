Forte vento in città: cade un albero in un parco giochi di viale Venezia

Il vento forte delle ultime ore ha provocato la caduta di un grosso albero in un parco giochi di viale Venezia in città. Al momento del crollo, in tarda mattinata, non c’erano bambini e non risultano persone coinvolte.

La Polizia Locale comunque è sul posto, ha delimitato la zona e sta valutando la necessità di verifiche anche sulle altre piante del giardino.

Sul fronte maltempo le pattuglie stanno controllando la percorribilità di tutti i sottopassaggi e il livello delle acque in torrenti e canali che comunque sono tutti sotto il livello di guardia. Il monitoraggio continuerà anche nelle prossime ore. Il sistema di allerta della Lombardia per ora non segnala situazioni di criticità per la provincia di Brescia.