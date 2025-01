Fondazione Mille Miglia, dopo il no del Museo la Loggia si chiama fuori

La Giunta del Comune di Brescia ha deciso di revocare la delibera, del 7 agosto, che approvava la proposta per un protocollo d’intesa «finalizzato alla valorizzazione territoriale della manifestazione denominata “Mille Miglia”». Ossia per la creazione della Fondazione Mille Miglia.

La decisione della Giunta è arrivata dopo che il Museo Mille Miglia ha detto no alla sottoscrizione del protocollo lo scorso 18 novembre. Al contrario Aci Brescia – l’altro ente che avrebbe dovuto sottoscrivere l’accordo – aveva dato parere positivo a settembre.

Valutazioni

«Non sussistono le condizioni, come previste dalla propria deliberazione, per poter proseguire nell’ipotesi formulata della possibile costituzione di una fondazione delle Mille Miglia, da intendersi quale strumento adatto alla salvaguardia della manifestazione di cui trattasi», si legge nella delibera a cui la Giunta ha dato immediata eseguibilità a fine dicembre.

Il Comune ribadisce comunque che «resta disponibile a valutare forme di collaborazione che consentano di garantire il permanere a Brescia dell’organizzazione dell’iniziativa, nata a Brescia e che ha sempre previsto partenza e arrivo nella nostra città, e divenuta ormai parte delle manifestazioni che caratterizzano il territorio e ne veicolano, non solo in Italia, il nome e l’immagine in modo positivo».

Le parole della sindaca

«Il Comune non fa inversione di marcia e non si chiama fuori – ha spiegato la sindaca Laura Castelletti –. La direzione per noi resta sempre la stessa: tenere ancorati alla città la gara e il suo marchio che rappresentano la nostra storia e ci danno lustro internazionale, con ricadute turistiche ed economiche».

Castelletti ha poi precisato: «Bisognava essere in tre rispetto al protocollo, la Loggia ha fatto bene il suo lavoro e ci siamo mossi in maniera regolare. Ci ritroveremo a breve con gli altri interlocutori. La Fondazione ha subito un arresto ma si continua a lavorare per consolidare la presenza territoriale della corsa»