Fondazione comunità bresciana, 300mila euro per progetti sul territorio

L’obiettivo è generare valore concreto e duraturo per il territorio bresciano, piantando semi che facciano crescere frutti a favore della comunità. La Fondazione della Comunità Bresciana apre ufficialmente il bando Progetti della Comunità, una novità per la Fondazione visto che raccoglie l’eredità degli Interventi emblematici provinciali di Fondazione Cariplo, rientrando nel programma Iniziative per la comunità.

Rappresenta in sostanza l’evoluzione degli «Emblematici», mantenendo la finalità di finanziare progetti di particolare rilevanza per le comunità locali. «Fondazione Cariplo ha deciso di trasferire i fondi degli Emblematici alle Fondazioni di Comunità che emettono i bandi direttamente – spiega il presidente di Fondazione della Comunità Bresciana, Mario Mistretta –. È un bando che ci fa andare verso una tassonomia della filantropia, mettendo ordine e regole. Questo bando ha una natura un po’ sperimentale per noi, essendo il primo».

I fondi

I fondi a disposizione sono pari a 300 mila euro e finanzieranno progetti di soggetti che operano e possiedono una sede operativa nella nostra provincia, per un minimo di 50 mila euro di contributo e fino ad un massimo del 50% del costo totale preventivato, capaci di promuovere l’inclusione attiva e la partecipazione delle fasce di popolazione a rischio esclusione, tra cui giovani, anziani, persone con disabilità o con fragilità, negli ambiti arte e cultura, servizi alla persona, ricerca scientifica e tecnologica e ambiente.

Progetti

«Il bando vuole sollecitare la creatività dei soggetti sul territorio con progetti ambiziosi e strutturati e finanziamenti non a pioggia ma mirati – precisa il vicepresidente della Fondazione, Dario Meini –. Chi riceve il contributo si impegna a raccogliere donazioni a favore della Fondazione pari ad almeno il 10% per cento del contributo richiesto, che poi Fondazione erogherà al progetto stesso». Le richieste di contributo dovranno pervenire tramite l’area riservata del sito entro e non oltre le 12.30 del 15 ottobre.

«La scadenza è tassativa – ribadisce la direttrice generale di Fondazione, Orietta Filippini –. La durata del progetto non deve essere superiore ai 24 mesi. Il progetto dovrà essere chiaro e articolato, anche nella rendicontazione finanziaria. Stimiamo che nei prossimi anni il bando avrà la capienza di 400 mila euro. L'anno scorso con gli Emblematici sono stati finanziati sei progetti».